Amici 22, polemica social per la lite censurata tra Michele Bravi e Raimondo Todaro: i dettagli

Sono diverse le polemiche social che sono scoppiate dopo la messa in onda della quarta puntata del serale di Amici 22, una riguarda l'eliminazione e l'altra una lite censurata tra Todaro e Bravi.

Fioccano le polemiche dopo la messa in onda della puntata di Amici di sabato 8 aprile 2023. Nello specifico, gli utenti dei social contestano la lite censurata tra Raimondo Todaro e Michele Bravi, ma anche l’eliminazione di uno dei ballerini più amati di quest’edizione del talent.

Amici 22, polemiche social per l’eliminazione e la censura sulla lite tra Todaro e Bravi: i dettagli

La quarta puntata del serale di Amici 22, che è andata in onda nella serata di sabato 8 aprile 2023, sta facendo parecchio discutere il popolo dei social, che in particolare contesta l’eliminazione di Alessio Cavaliere e soprattutto la mancata messa in onda della lite tra Raimondo Todaro e Michele Bravi.

La lite tra Raimondo Todaro e Michele Bravi non è stata trasmessa

La contestazione più grande che è stata avviata sui social dai numerosi amanti del talent Amici, riguarda la mancata messa in onda della lite che si sarebbe verificata in studio durante la registrazione tra il professore Raimondo Todaro e il giudice Michele Bravi.

A riportare l’anticipazione riguardante questa lite, è stato nei giorni scorsi il profilo Instagram di Amici News, che aveva rivelato tutti i dettagli di quanto accaduto in studio.

Inutile dire che l’anticipazione aveva creato una certa suspense nei telespettatori del programma, i quali hanno atteso con ansia la messa in onda di questo momento, che in realtà poi non è stato trasmesso.

Amici 22, polemiche anche per l’eliminazione di Alessio Cavaliere: i dettagli

Dopo la messa in onda della quarta puntata del serale di Amici 22, non sono mancate le contestazioni social anche per l’eliminazione del talentuoso ballerino Alessio Cavaliere, che com’è noto ha perso la sfida al ballottaggio finale contro Mattia Zenzola.

Nel frattempo però, il ballerino eliminato è già tornato attivo sui suoi profili social e nella mattinata di domenica 9 aprile 2023 ha condiviso su Instagram un post di ringraziamento dedicato a Maria De Filippi, Raimondo Todaro e a tutte le persone che hanno fatto il tifo per lui in questo “viaggio”.

Ecco a tal proposito cos’ha scritto Raimondo Todaro al suo allievo: