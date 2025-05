Domani sera ci sarà la semifinale di Amici 24. Chi andrà in finale? Ecco le anticipazioni.

Amici 24, le anticipazioni della semifinale: gli ospiti

Manca davvero pochissimo alla fine di Amici 24. Domani sera, sabato 10 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà infatti in onda la semifinale del talent show di Maria De Filippi.

La puntata, però, è già stata registrata. Cominciamo a vedere chi saranno gli ospiti della serata, a partire dalla cantante Annalisa, che si esibirà con il suo ultimo singolo, “Maschio”. Durante l’esibizione, nel corpo di ballo presente un altro ex volto di Amici, ovvero la ballerina Asia.

Amici 24, le anticipazioni della semifinale: ballottaggi ed eliminati

Come detto la semifinale di Amici 24, che andrà in onda domani sera, sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5, è già stata registrata. Secondo le anticipazioni, al ballottaggio ci sono finiti Nicolò, TrigNo e Antonia. Chi di loro avrà lasciato il programma di Maria De Filippi? Appuntamento a domani sera per scoprirlo, e scoprire finalmente chi saranno i finalisti che si contenderanno la vittoria finale!