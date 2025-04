Il ritorno di Sangiovanni e le emozioni in studio

La quarta puntata del serale di Amici 24 ha regalato momenti di grande emozione e spettacolo. Tra le novità di questa settimana, il ritorno in studio di Sangiovanni, un ex allievo molto amato, che ha presentato il suo nuovo singolo Luci allo Xeno. La sua esibizione ha catturato l’attenzione del pubblico, portando un’energia fresca e coinvolgente. La presenza di Sangiovanni ha rappresentato un momento di celebrazione per la scuola, che continua a sfornare talenti di grande valore.

Le sfide e le eliminazioni

La serata è stata caratterizzata da intense sfide tra i concorrenti, con una sola eliminazione prevista. Il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha vissuto una serata difficile, perdendo tutte le manche. Alla fine, il ballottaggio ha visto protagoniste Chiamamifaro e Senza Cri, due talenti che hanno dato il massimo per rimanere in gara. Le sfide hanno messo a confronto anche i danzatori, con Alessia, Chiara e Daniele che si sono trovati al ballottaggio, ma solo Daniele è stato eliminato, mentre le ragazze si sono salvate.

Un mix di performance tra giudici e concorrenti

Un momento particolarmente interessante della serata è stato l’esibizione congiunta di professori e giudici. I team formati da Rudy Zerbi e Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Anna Pettinelli, e Amadeus e Lorella Cuccarini hanno dato vita a una performance unica, cantando e ballando Mamma mia di Guè Pequeno e Rose Villain. Questo mix di talenti ha dimostrato la sinergia tra i vari elementi del programma, rendendo la serata ancora più memorabile. A trionfare è stato il duo Amadeus-Cuccarini, che ha saputo conquistare il pubblico con la loro energia e carisma.