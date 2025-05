Ieri sera è andata in onda la finale di Amici 24 ma, i tanti fan del programma, si sono accorti di una stranezza dopo la proclamazione del vincitore, ed è subito polemica. Ecco cosa è successo.

Amici 24: il trionfo di Daniele

E’ il ballerino Daniele Doria il vincitore di Amici 24. Il giovane, quando ha visto il suo nome sul led, è saltato in braccio a TrigNO e si è messo a piangere.

Dopo di che ha alzato la coppa, ecco le sue parole: “non ci credo ancora. Voglio davvero ringraziare tutti dal profondo del cuore. Scusatemi se mi impappino con le parole. Questa vittoria è inaspettata, nulla era scontato e ringrazio ogni singola persona, sono una marea, tutti con un cuore enorme e voglio tanto bene a tutti. Il mio grazie va anche alla maestra Alessandra Celentano, se sono qui adesso è soprattutto grazie a lei.” I tanti fan di Amici si sono però accorti di una stranezza, protagonista TrigNo. Ecco cosa è successo.

Amici 24, stranezza dopo la proclamazione del vincitore: scoppia la polemica, ecco perché

Subito dopo che Daniele ha alzato la coppa e ringraziato, Maria De Filippi ha dato la buonanotte. TrigNO, in tutto ciò, è rimasto in disparte. Sui social i tanti fan hanno subito fatto notare una stranezza, ovvero la mancata coppa della categoria canto: “Ma questa dimenticanza? Lui lasciato lì senza il premio”, “Ma non danno la coppa a TrigNo, è uno scherzo?”, “E la coppa per TrigNo? Ma che stranezza”. Nelle scorse edizioni infatti il secondo classificato riceveva il trofeo di categoria, questa volta invece non è successo, probabilmente per la mancanza di tempo. TrigNO, non in diretta, ha comunque ricevuto la sua coppa.