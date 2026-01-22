Amici 25: Eliminazioni in Vista! Chi Rischia di Andare Via il 25 Gennaio?

Nuove emozioni e sfide avvincenti per gli allievi di Amici 25: scopri chi è a rischio di eliminazione! Rimani aggiornato sulle ultime novità e segui il percorso dei talenti in gara. Non perdere l'occasione di conoscere i protagonisti e le dinamiche del programma!

Il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, continua a regalare emozioni e colpi di scena ai suoi spettatori. Oggi, presso gli studi Elios di Roma, è stata registrata una nuova puntata della venticinquesima edizione, che andrà in onda domenica 25 gennaio. Le anticipazioni, pubblicate da SuperGuidaTv, rivelano le sfide e i rischi di eliminazione per alcuni allievi.

Chi è a rischio eliminazione?

Durante la puntata, sono emersi alcuni nomi di allievi che si trovano in una posizione delicata. In particolare, Caterina è stata designata a rischio eliminazione nella categoria canto, mentre per il ballo, i nomi di Alex e Maria Rosaria sono stati segnalati come potenziali candidati per la sfida. La tensione si fa sentire, e le performance diventeranno cruciali per il loro futuro all’interno della scuola.

La giuria e le performance musicali

La classifica del canto è stata stilata da una giuria composta da Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino. Per il ballo, il giudice è stato Garrison Rochelle. Durante la serata, si sono esibiti anche i Modà, accompagnati da Bianca Atzei e Senza Cri, che hanno intrattenuto il pubblico con le loro performance.

La classifica del canto

Durante la gara di canto, il podio ha visto al primo posto Elena, seguita da Michele, che ha eseguito una toccante versione di Sign of the Times con l’accompagnamento del violoncello. Al secondo posto si è classificato Gard, mentre il terzo posto è andato a Riccardo, che ha interpretato Per Due Come Noi di Olly e Angelina. Nina Zilli ha sottolineato come Riccardo, inizialmente focalizzato sulla tecnica, sia riuscito a esprimere emozioni più autentiche nel ritornello.

Al quarto posto si è classificato Plasma, mentre Opi ha ottenuto il quinto. Caterina e Lorenzo si sono piazzati rispettivamente in penultima e terzultima posizione, con Caterina che dovrà affrontare la sfida. Infine, all’ultimo posto si è classificata Angie, la cui performance di Meraviglioso amore mio ha ricevuto critiche severe. Pennino le ha consigliato di non confrontarsi con l’autrice del brano.

La classifica del ballo

Passando alla categoria del ballo, al primo posto si piazza Simone, che ha impressionato la giuria con una performance ricca di acrobazie. Al secondo posto si è classificata Kiara, che ha ballato sulle note di Always Remember Us This Way. Garrison ha chiesto a Kiara se avesse mai praticato ginnastica artistica, mentre Alessandra Celentano ha elogiato la sua esibizione, sottolineando la qualità del gruppo di ballerini della squadra di Emanuele Lo.

Il terzo posto è andato a Emiliano, seguito da Giulia al quarto. In ballottaggio sono finiti Alex e Alessio, con Alex che è stato scelto per affrontare la sfida. Infine, Maria Rosaria ha concluso la classifica all’ultimo posto.

Prossimo appuntamento

La puntata del 25 gennaio si preannuncia ricca di emozioni e aspettative. Gli allievi dovranno dare il massimo per evitare l’eliminazione e proseguire il loro percorso nella scuola di Amici. Con l’ottimo livello di talenti presenti quest’anno, ogni esibizione diventa un momento cruciale. È attesa una competizione intensa, in cui i partecipanti si sfideranno per dimostrare il proprio valore. Rimanere sintonizzati permetterà di scoprire chi avrà successo e chi dovrà affrontare la dura realtà della competizione.