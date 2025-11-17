Decisioni sorprendenti e colpi di scena: addii e richieste inaspettate nell’ultima puntata di Amici 25.

Colpo di scena ad Amici 25: Michelle Cavallaro decide di lasciare la scuola, mentre Opi sorprende tutti chiedendo alla sua insegnante Anna Pettinelli di cambiare il percorso sui brani. Due momenti che segnano la puntata con emozioni e scelte inattese.

Opi e la richiesta inaspettata a Anna Pettinelli

Dopo aver ottenuto risultati incoraggianti, il ragazzo ha chiesto di poter continuare a lavorare sulla scelta dei brani con Giordana Angi.

“Volevo chiederle se potevo continuare con Giordana e i vocal a scegliere le cover perché oggi ho sentito di dare qualcosa in più. Guardando il mese che ho fatto qua sono sempre arrivato ultimo…”, ha spiegato Opi.

La Pettinelli, tuttavia, è rimasta spiazzata e non ha nascosto il suo disappunto: “La scelta dei pezzi è il mio lavoro, se non ti scelgo i pezzi che ci sto a fare qua? Io non posso lasciare la tua vita artistica qua dentro nelle tue mani… Non mi è mai successo, è una cosa che mi lascia molto perplessa”.

L’esito della richiesta resta in sospeso, alimentando curiosità sul futuro percorso dell’allievo all’interno della scuola.

Colpo di scena ad Amici 25, perché Michelle Cavallaro ha abbandonato la scuola

Un altro colpo di scena ha scosso la 25ª edizione di Amici: Michelle Cavallaro ha scelto di lasciare la scuola, sorprendendo tutti, compresa la sua coach Lorella Cuccarini. Dopo essere arrivata ancora una volta ultima nella classifica stilata da Ermal Meta e Alessandro Cattelan, la giovane cantante ha deciso di affrontare la sua insegnante per spiegare le ragioni della sua scelta.

“Non mi sento tanto pronta, mi sento piccola e che è tutto più grande. Ho ancora tanto lavoro da fare… Tengo davvero tanto a questo posto, ma mi tiro indietro… non lo faccio perché non ho il coraggio di affrontarlo, ma perché sono molto consapevole di non poterlo fare in questo momento”, ha confessato Michelle.

Lorella Cuccarini, pur sorpresa dall’annuncio, ha riconosciuto la maturità della sua allieva:

“Eri una scommessa, ognuno ha i suoi tempi. Non c’è niente di male a sentire che questo non è il momento giusto”. La professoressa le ha anche offerto la possibilità di tornare in futuro: “Avresti la possibilità di ripresentarti nei prossimi anni. Questa tua consapevolezza è un passo di maturità. Mi raccomando però studia, prova e prendi più sicurezza in te”.

Il commosso addio si è concluso con un abbraccio, simbolo di stima e affetto reciproco, sottolineando che la decisione non nasce dalla paura, ma da una sincera consapevolezza dei propri tempi.