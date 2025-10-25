Puntata di Amici 25 densa di emozioni e colpi di scena quella che, stando alle ultime anticipazioni, andrà in onda domenica 26 ottobre. Con ben tre eliminazioni di allievi in vista, un colpo durissimo e in almeno un caso difficile da digerire. Pare infatti che un allievo sia stato ‘cacciato’ dalla scuola più famosa d’Italia, lo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che, edizione dopo edizione, forma talenti nel ballo e nel canto.

Sembrano infatti esserci segnali di una certa tensione tra i ragazzi tra loro in competizione ed i loro insegnanti.

Amici 25, colpo di scena dalle anticipazioni: tre eliminazioni in vista

Già pochi giorni fa il ballerino Tommaso Troso ha dovuto fare i conti con l’assegnazione di Emanuel Lo e con un giudizio critico piuttosto pesante. “La cosa che mi ha spinto a darti questa prova è il tuo movimento: acerbo e a tratti datato. Sicuramente hai voglia di lasciarti andare, ma sporcare il movimento non vuol dire buttare le cose – ha spiegato in quell’occasione il compagno di Giorgia – Anche in un piede storto c’è una tecnica ben precisa, fatta di intenzione, forza, personalità e controllo, cose che non ho visto in te”. Una critica tecnica, ma diretta, che ha messo in luce i limiti del giovane danzatore.

Ebbene a quanto pare il ballerino sarebbe stato “cacciato da Alessandra Celentano“. La maestra ha motivato in modo molto chiaro la sua decisione. Ha detto “di non volerlo illudere, ma dopo un mese si è accorta che non può reggere il confronto con gli altri, gli serve più tempo e non è pronto ad affrontare una cosa del genere”. Per l’allievo si è trattato di un colpo davvero duro da digerire ma non ha potuto far altro che abbandonare la scuola di Amici.

Eliminazioni ad Amici 25: la doppia uscita è sorprendente

Stando alle anticipazioni di Superguida Tv però vi sarebbero altre due eliminazioni in vista: si tratta di Matilde e di Frase che, come Tommaso, hanno dovuto dire addio alla trasmissione di Canale 5. Nel caso di Matilde l’eliminazione ha fatto seguito alla sconfitta nella sfida con Paola mentre Frasa si è trovato a perdere la sfida contro Angie. Ma non è tutto perché è arrivata anche una sospensione di maglia da parte di Alessandra Celentano: quella di Emiliano che, come spiegato dalla maestra “sta attuando poco le correzioni e non deve pensare che la danza siano solo evoluzioni e salti. Era tutto en dedans”. Il ballerino dovrà dunque tentare il tutto per tutto per riuscire ad evitare di essere eliminato nelle prossime puntate.