Colpo di scena clamoroso a “Uomini e Donne”, con Agnese De Pasquale che spiazza tutti in studio, Maria De Filippi compresa. Ma ecco cosa è successo.

Proseguono le registrazioni di “Uomini e Donne“ con nuovi colpi di scena.

Al Trono Over grande protagonista è la dama Agnese De Pasquale, che sta frequentando due cavalieri, entrambi di nome Federico. Secondo le anticipazioni dell’esperto Lorenzo Pugnaloni, Agnese ha scelto di proseguire la sua avventura frequentando solamente Federico Mastrostefano. Ma attenzione, il cavaliere, dopo la dichiarazione della dama, non ha risposto come lei sperava, anzi si è detto di non essere certo dei suoi sentimenti: “si viene a sapere che lei ha baciato tutti e due ma che alla fine si dichiara per Mastrostefano. Quest’ultimo dice che è all’80%, percentuale che non piace alla dama, visto che decide di chiudere (di nuovo) ed esce dallo studio…”

Dunque, dopo le parole di Federico Mastrostefano, Agnese De Pasquale è apparsa molto infastidita, tanto da decidere di abbandonare lo studio spiazzando davvero tutti. Ma attenzione, non è finita qui, secondo quando si legge su LolloMagazine.it, dopo l’uscita entrambi i Federico l’hanno raggiunto fuori dallo studio per chiarirsi: “la raggiungono tutti e due i Federico, rientrano e non si capisce se Agnese lascia il programma o no…” Staremo a vedere.