Federico Mastrostefano fa il doppio gioco? Ecco le ultime clamorose indiscrezioni sul cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne”.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano al centro delle critiche

Il ritorno di Federico Mastrostefano, dopo 15 anni, a “Uomini e Donne“, non ha convinto proprio tutti, anzi, secondo molti il nuovo cavaliere del Trono Over del dating show di Maria De Filippi sarebbe tornato in studio solamente per farsi pubblicità, e non per trovare realmente l’amore.

Secondo le anticipazioni del programma, Agnese De Pasquale sarebbe tornata sui suoi passi, dando quindi un’occasione a Mastrostefano ma, ecco l’ultima clamorosa indiscrezione.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano fa il doppio gioco? L’ultima clamorosa indiscrezione

L’esperto Lorenzo Pugnaloni ha lanciato un vero e proprio scoop clamoroso su Federico Mastrostefano, già al centro delle critiche a “Uomini e Donne“. A quanto pare il cavaliere avrebbe riscritto alla sua ex, ovvero la sua scelta di 15 anni fa, Pamela Compagnucci. E’ stata proprio Pamela ha riportare il fatto a Pugnaloni: “qualche giorno fa Federico mi ha scritto un messaggio su Instagram. Nulla di eclatante, ‘Ciao Pamela, come stai?’. Ho risposto educatamente ed è finita lì, ma mi ha fatto effetto.” Il fatto che Federico, mentre è nel programma scrive alla sua ex, fa sicuramente discutere. Inoltre, un’altra segnalazione vede Federico e Agnese in un centro commerciale che si baciano con trasporto.