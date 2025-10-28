La vita sotto i riflettori di un talent show può rivelarsi più complessa di quanto sembri. Oltre alla competizione e all’allenamento quotidiano, gli allievi di Amici devono affrontare sfide interiori, pressioni emotive e la convivenza forzata con compagni e insegnanti. Quest’anno, la 25ª edizione del celebre programma di Maria De Filippi ha dimostrato quanto possa essere fragile l’equilibrio dei giovani talenti: in pochi giorni, ben quattro allievi hanno dovuto lasciare la scuola, tra uscite forzate e decisioni personali.

Tra questi, spicca il caso di Penelope Massa, la prima a ritirarsi volontariamente.

Amici 25: allieva abbandona la scuola e rivela il motivo

Un colpo di scena ha sconvolto la scuola di Amici 25: Penelope Massa ha deciso di lasciare il talent show di Maria De Filippi per motivi personali. La giovane cantante del team di Rudy Zerbi ha spiegato che la scelta non è stata dettata da una singola discussione, ma da un disagio più profondo.

“Non è per la litigata con Michele… io non sto bene, non mi sto piacendo e non riesco a trovare la forza. Non trovo me, mi cerco e non mi trovo. Ho bisogno di ricominciare”, ha confidato a compagni e produzione.

Nel daytime trasmesso oggi, martedì 28 ottobre, è stato possibile vedere Penelope fare le valigie e confrontarsi con Riccardo, Alessio e Valentina, mentre raccontava le difficoltà legate al suo problema di adattamento, presente sin dalla nascita: “Io sto male ovunque, sto bene solo al mare. Questo è un problema mio”.

“Mi ritiro, me ne vado”. Terremoto ad Amici 25, allieva abbandona la scuola e rivela il motivo

L’uscita di Penelope segna il primo abbandono volontario della stagione, dopo le uscite obbligate di Matilde, Frasa e Tommaso. Mai nelle passate edizioni si erano registrati così tanti addii in così breve tempo: quattro studenti hanno lasciato la scuola in pochi giorni, creando un clima di forte incertezza. “Sto togliendo anche la possibilità a qualcuno che potrebbe godersi l’esperienza molto più di me”, ha aggiunto la cantante, sottolineando il peso emotivo della sua decisione.

Prima di lasciare definitivamente la scuola, Penelope ha salutato i compagni con un sorriso e un abbraccio, riconoscendo:

“Mi dispiace perché lascio tutti con un ricordo un po’ sgradevole… ma è saggio ascoltarsi, non posso farmi ancora più male, non ha senso”.

L’appuntamento con i restanti allievi è previsto per la prossima puntata pomeridiana, domenica 2 novembre 2025, su Canale 5.