Amici, Andreas Muller contro alcuni ex ballerini: “Ingrati”

Andreas Muller contro gli ex ballerini di Amici

Dopo che nei giorni scorsi ha preso le difese della sua compagna, Veronica Peparini, attraverso un lungo post via social, nelle scorse ore Andreas Muller si è scagliato contro alcuni ex volti di Amici che, secondo lui, avrebbero dimostrato di essere stati ingrati.

“Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole.

Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?”, ha tuonato il ballerino, e ancora: “Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi.

Grazie”

In tanti si chiedono a chi fosse indirizzato il suo sfogo ma, al momento, sulla questione non è dato sapere di più. Nei giorni scorsi Andreas Muller aveva fatto parlare di sé anche per il suo lungo post dedicato a Veronica Peparini dopo l’addio della coreografa a Amici.