Un’eliminazione inaspettata

La seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ha riservato ai telespettatori un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta. La danzatrice Raffaella Mitaritonna è stata costretta ad abbandonare il talent show dopo una sfida decisiva contro il cantante Luk3. La sua eliminazione ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, con molti che ritenevano che la ballerina meritasse di rimanere in gara. Alcuni fan hanno addirittura etichettato Luk3 come un “miracolato”, alimentando il dibattito su quanto sia giusta la competizione.

Le emozioni in casetta

Prima di conoscere l’esito della sfida, Raffaella e Luk3 hanno condiviso le loro emozioni all’interno della casetta. Raffaella ha espresso la sua preoccupazione: “So cosa devo fare e dove devo andare, però se dovessi uscire da qui, sai, non capita più un’occasione così”. Luk3, dal canto suo, ha sottolineato quanto il programma lo abbia cambiato: “Amici mi ha cambiato tanto musicalmente e personalmente. Mi ha fatto crescere tanto”. La conduttrice Maria De Filippi ha cercato di rincuorarli, evidenziando il talento straordinario di entrambi, nonostante la loro giovane età.

Momenti di leggerezza e divertimento

Oltre all’eliminazione, la puntata ha regalato anche momenti di grande divertimento. Uno dei momenti più esilaranti è stato il ballo tra i professori Emanuel Lo e Francesca Tocca, che ha fatto impazzire il pubblico, in particolare quello femminile. Emanuel, con il suo fisico in mostra, ha scatenato l’entusiasmo generale, tanto che Malgioglio ha confessato di avere una foto di lui sul comodino, affermando che lo rende più felice al mattino. Inoltre, la prima sfida tra Luk3 e Nicolò ha portato a risate e imbarazzo, con Malgioglio che ha paragonato Nicolò a un “bel mango” se andasse a Cuba, scatenando l’ilarità in studio.