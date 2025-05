Il trionfo di Daniele e TrigNO

Ieri sera, su Canale 5, si è svolta la finale dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, un evento che ha tenuto incollati milioni di telespettatori. I cinque finalisti, tra cui i cantanti TrigNO e Antonia e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco, hanno dato vita a una competizione avvincente. Alla fine, è stato Daniele a sollevare la coppa, mentre TrigNO ha conquistato il primo posto nella categoria canto.

Le emozioni dei finalisti

Dopo la finale, i ragazzi hanno condiviso le loro emozioni ai microfoni di Witty. Daniele, il ballerino napoletano, ha confessato di non aver ancora realizzato la portata della sua vittoria, descrivendo il suo percorso come “magico e incredibile”. Anche se non avesse vinto, ha affermato di essere stato orgoglioso di partecipare a un’esperienza così unica.

TrigNO, dal canto suo, ha espresso gratitudine verso chi lo ha sostenuto e ha rivelato di non aver mai pensato di arrivare in finale. Con un tocco di ironia, ha commentato il suo secondo posto, scherzando sulla dimensione della coppa ricevuta.

Riflessioni e progetti futuri

Alessia, che ha ottenuto il secondo posto nella categoria ballo, ha rivelato di preferire diventare una professionista piuttosto che vincere. Ha condiviso un post su Instagram per ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata durante il suo percorso. Antonia, visibilmente commossa, ha parlato della sua soddisfazione per il secondo posto, esprimendo il desiderio di tornare a mangiare una pizza enorme.

Francesco ha concluso le interviste con parole di gratitudine, sottolineando quanto fosse felice del suo percorso e dell’opportunità ricevuta. Ha espresso il desiderio di rivivere l’esperienza di Amici e ha accolto con entusiasmo i contratti di lavoro ottenuti.