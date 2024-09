Amici, oggetti e vestiti dello show sono stati messi all'incanto: dal noto sofà al pull di Rachel a girocollo. Ecco il loro valore di vendita.

Gli amici di Friends hanno recentemente commerciato articoli e costumi dello show, inclusi l’iconico divano e il maglione a collo alto di Rachel. Questi pezzi sono stati venduti ad un prezzo superiore a quello previsto. La Warner Bros. ha celebrato il 30esimo anniversario di Friends, portando alla luce 110 ricordi preziosi della popolare serie televisiva dai suoi depositi per un’asta presso Julien’s Auction a Beverly Hills. Il pezzo più grande era un divano di pelle arancione con frange marroni, lungo quasi due metri e mezzo. Tra gli oggetti messi all’asta c’erano costumi di scena, mobili, articoli assortiti, una riproduzione del cartello del Central Perk (venduto a 5.850 dollari). Ad un prezzo equivalente è stato venduto un maglione in cashmere blu indossato da Chandler nella settima stagione, quando Monica gli rivelò che non avrebbe cambiato il suo cognome in Bing dopo il matrimonio. Una vecchia bambola usata dalla famiglia Geller come premio nei tornei di football è stata battuta all’asta per 9.100 dollari. Un duplicato del famoso divano del Central Perk, dove i personaggi di Friends si riunivano per conversare e bere enormi tazze di caffè, è stato venduto per 29.250 dollari. All’asta sono stati anche venduti costumi indossati da alcune delle guest star più famose, tra cui Susan Sarandon, Bruce Willis, Dakota Fanning, e Winona Ryder. Tutti i pezzi sono accompagnati da certificati di autenticità forniti dalla casa di produzione.

David Goodman, il CEO di Julien’s Auctions, ha comunicato che l’asta ha suscitato l’attenzione di migliaia di partecipanti provenienti da almeno trenta nazioni, come l’Australia, la Francia, l’Irlanda e la Corea. Ha aggiunto che tutti i pezzi sono stati acquistati per un valore che ha superato le aspettative iniziali.