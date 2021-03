Ballerini contro Rosa Di Grazia: “ Ma come ha fatto ad arrivare al serale?”.

Stasera, 27 marzo 2021, nuovo appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show, giunto alla sua ventesima edizione, sta conquistando un grandissimo successo in termini di share e di pubblico. Merito è tutto dei giovani cantanti e ballerini che hanno conquistato tutto il pubblico da casa, che li segue con amore e affetto.

Tra i personaggi che, più di ogni altro, si sta distinguendo per il suo carattere ed esuberanza è, sicuramente, Rosa di Grazia. La ballerina, questa settimana è diventata virale sui social a causa di alcuni meme che hanno iniziato a circolare realizzati su questa immagine. Più che per il suo modo di ballare, Rosa ha conquistato tutto il pubblico per le sue immancabili liti con Alessandra Celentano.

Quando ti chiami Rosa Di Grazia, ma di grazia non hai proprio niente.. Solo il cognome🤦🏻‍♀️😂 #Amici20 pic.twitter.com/gYvKKg0IwZ — Fuoridime🤪 (@fuoridime) March 24, 2021

Il giudizio dei ballerini su Rosa

In molti sul web, addirittura, sperano di vederla alla prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Rosa, nonostante ciò, non demorde e continua a credere nel suo talento. C’è da dire che un grande della televisione, come Pippo Baudo, lo ha riconosciuto, tanto che Rosa ha vinto il premio Tim messo in palio dal programma. Come se non bastasse, però, un gruppo di ballerini professionisti presenti su YouTube, i Choros Ballet l’hanno massacrata.

Secondo loro, la presenza di Rosa al Serale di Amici sarebbe totalmente senza senso e ingiustificata. Ci sono andati giù pesante dicendo, nei confronti della ballerina napoletana: “Ma come ha fatto ad arrivare al serale?”