Stefano De Martino ha corteggiato Alessandra Celentano nella seconda puntata del serale di Amici, ma è intervenuta Maria De Filippi.

Tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano sono scoppiate le scintille. L’insegnante e il giudice si sono scontrati sia durante la prima puntata del serale di Amici, che durante la seconda. I loro punti di vista sono così diversi, che la professoressa ha sottolineato che evidentemente lui non ricorda molto di danza.

Stefano De Martino e Alessandra Celentano

La seconda puntata del serale di Amici si è aperta con un piccolo scontro amoroso tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano. Maria De Filippi ha chiesto all’insegnante di danza quale dei tre giudici presenti in studio reputa meno simpatico.

“Stefano è quello che mi sta meno simpatico” ha dichiarato Alessandra Celentano. De Martino, però, ha subito tirato fuori tutto il suo fascino, con una bella risposta pronta. “Le migliori storie d’amore sono cominciate così” ha dichiarato il giudice. Maria De Filippi, a questo punto, ha subito interrotto il corteggiamento del ballerino, sottolineando i suoi trascorsi. “No, Stefano, ad Amici abbiamo già dato” ha dichiarato Maria De Filippi, stupendo il pubblico.

La conduttrice ha basato questo giudizio su riferimenti ben precisi e molto noti anche ai telespettatori. Stefano ha partecipato ad Amici come allievo, poi come professionista e ora come giudice. Quando studiava nella scuola si era innamorato della collega cantante Emma Marrone, poi è rimasto affascinato da Giulia Pauselli, altra ex allieva del talent che ora è una professionista. Un flirt che durò pochissimo e dopo il quale De Martino tornò insieme ad Emma, per poi lasciarla quando ha conosciuto Belen Rodriguez, sempre dietro le quinte di Amici. I due si sono innamorati dietro le quinte del talent mentre lui era fidanzato con Emma e lei con Fabrizio Corona e hanno creato scandalo. Maria De Filippi, quindi, ha deciso di interrompere ogni tentativo di corteggiamento da parte di Stefano nel suo programma.