Martina, allieva di Amici, è stata nuovamente attaccata da Alessandra Celentano. Lorella Cuccarini e Stefano De Martino sono intervenuti.

Nella seconda puntata del serale di Amici, andata in onda sabato 27 marzo, ci sono stati nuovi scontri. Alessandra Celentano è stata molto pungente nei confronti di alcuni concorrenti, tra cui Martina Miliddi, e Lorella Cuccarini e Stefano De Martino hanno cercato di rimetterla al suo posto.

Celentano contro Martina

Alessandra Celentano, ogni puntata, inizia dichiarando che “ci sono elementi che non meritano di stare al serale“, con un riferimento molto forte nei confronti di Rosa Di Grazia e Martina Miliddi.

Nella seconda puntata si è scagliata contro quest’ultima, definendola “negata” per la danza. Questa dichiarazione non è passata inosservata e ha scatenato l’intervento di Stefano De Martino, che è andato contro l’uso di una parola così pesante. “Penso che onestamente non sia utile dirlo a una ragazza di 20 anni. Si può esprimere un parere positivo o negativo. Non contesto il contenuto ma il modo” ha dichiarato il giudice. “Bisogna dire le cose come stanno, qui nessuno le dice.

È un pensiero mio ma non solo mio. Non si può dire una cosa dura con il sorriso. Non illudere è importante” ha risposto Alessandra Celentano. Lorella Cuccarini è stata molto dura, stanca anche dei continui scontri con la collega. “Non bisogna insultare. C’è modo e modo, tu sei abituata a questa arroganza con i giovani. Bisogna pesare le parole. Puoi dire quello che vuoi ma devi pesare le parole” ha dichiarato l’insegnante in coppia con Arisa.

“Tu puoi contestare quello che vuoi, non è che mi smuova così tanto” ha risposto la Celentano, che ha poi ha commentato l’esibizione di Martina, che ha cantato e ballato sulle note di All That Jazz. “L’impressione che mi ha dato è sempre quella di saggio dell’oratorio” ha commentato. Non è stato l’unico scontro tra la Celentano e la Cuccarini. Grandi momenti di tensione anche per il guanto di sfida per Martina, la cui coreografia è stata modificata dalla Cuccarini per adeguarla alla sua allieva, per evitare di farle fare una brutta figura a causa di Alessandra Celentano. “Non è una coreografia intoccabile. Ora chiamiamo Beyoncé e le chiediamo se le sta bene che Deddy ha cambiato la sua canzone. Alessandra, non voglio litigare con te, abbiamo già litigato negli anni” è stato l’intervento di Maria De Filippi. Martina è stata per tutta la sera al centro delle attenzioni della Celentano. La ragazza è nata nel 2000 e da quando aveva 5 anni ha iniziato a ballare latino americana. La passione è nata guardando le veline di striscia con suo padre, che ha perso per un incidente stradale quando aveva 10 anni. La ragazza si è specializzata con l’insegnante Francesca Secci e a 17 anni ha partecipato al campionato mondiale Synchro Dance.