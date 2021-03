Enula, fin dal suo ingresso ad Amici, ha sempre mostrato look originali e uno stile hippie anche nel trucco. Il significato dei simboli sul viso.

Enula Bareggi è una delle protagoniste della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante è entrata nella scuola quando il programma era già iniziato ed è riuscita a conquistare il pubblico con la sua voce, il suo talento ma anche grazie alla sua personalità e al suo modo di truccarsi e vestirsi.

Il trucco di Enula

Enula è entrata a programma inoltrato, con una sfida contro Letizia La Lirica, e da quel momento ha conquistato tutti, con la sua canzone “Contorta“. Ora fa parte della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e continua a sorprendere con i suoi look pieni di colore, in stile hippie. Uno dei dettagli che ha colpito di più e a cui lei non riesce proprio a rinunciare è il make up estremamente originale, con segni sulla fronte, sul naso e sulle guance.

La ragazza è già riuscita a rendere il suo stile iconico e ad affascinare il pubblico. Grazie alla sua grande passione per i viaggi, non ha paura di lasciarsi influenzare da diverse culture con cui è entrata in contatto, creando uno stile davvero unico. Indossa spesso maxi abiti con spalline sottile, crop top con fantasie etniche, pantaloni a zampa. zeppe e maxi gioielli, come girocolli rigidi o cerchi doppi di argento, oltre a tantissimi anelli.

Per quanto riguarda i capelli resta fedele al caschetto rosso, con micro frangia. Lo stile di Enula è davvero unico grazie ai suoi make-up colorati e sempre ad effetto, contraddistinti da grafismi su fronte, guance e mani. Nonostante non abbia mai spiegato il significato simbolico di questa scelta di stile, sembra ispirarsi alla tradizione africana, dove il trucco si basa su disegni geometrici, glitter, strass e dettagli in oro e argento anche sulle mani. Oltre all’eye-liner, si aggiungono righe sulla fronte per rendere lo sguardo più profondo e sulle guance ci sono dei dettagli psichedelici. Si chiama “grafismo tribale” e si ispira alle maschere africane. Enula potrebbe lanciare la nuova moda di stagione.