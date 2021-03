Maria De Filippi lascia Mediaset? L’indiscrezione

Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset? L'indiscrezione dopo lo scivolone di Pietro Delle Piane dalla D'Urso.

Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset? Secondo indiscrezioni a causa di uno scivolone commesso da Barbara D’Urso la conduttrice potrebbe decidere di lasciare la rete allo scadere del suo contratto.

Maria De Filippi e Mediaset: l’indiscrezione

Secondo quanto riferito da Giuseppe Candela Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset.

Nelle ultime settimane si era parlato di un presunto contratto tra lei e la rete dove Maria De Filippi avrebbe preteso che negli show di Barbara D’Urso non si parlasse dei suoi show o dei suoi ex volti tv. Nei giorni scorsi però Pietro Delle Piane (ex di Temptation Island) è stato ospite con Antonella Elia a Live – Non è la D’Urso, dove ha insinuato di aver “recitato un ruolo” proprio nel programma della De Filippi.

FLASH! A RISCHIO IL FUTURO DI MARIA DE FILIPPI A MEDIASET. IL CONTRATTO DELLA CONDUTTRICE SCADRA’ IL PROSSIMO GIUGNO. LO SCIVOLONE DELLA D’URSO È L’ENNESIMA GOCCIA DI UN VASO PIENO DA TEMPO. IL MALUMORE ALLA FASCINO: COSA FARANNO I VERTICI DEL BISCIONE?https://t.co/h5kMrKFWkf — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 15, 2021

La società della conduttrice, la Fascino, ha fatto sapere con un comunicato di aver intrapreso contromisure legali contro l’attore. Barbara D’Urso invece ha immediatamente preso le distanze da quanto affermato da Pietro Delle Piane affermando: “Mi dicono che devo fare una precisazione importante.

Prima Pietro Delle Piane ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, non è copionato. Questo lo sappiamo. Se ne assume la responsabilità Pietro Delle Piane.”