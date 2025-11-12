Analisi approfondita delle impronte nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi: scoperte e implicazioni

Analisi delle impronte nel caso Poggi: Marco e un carabiniere coinvolti nella raccolta e nell'analisi delle prove forensi. Approfondimento delle tecniche di rilevamento delle impronte digitali e della loro applicazione nel contesto investigativo.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, ha riacquistato attenzione dopo una recente analisi delle impronte digitali trovate nella sua abitazione. Le indagini, condotte in seguito a un incidente probatorio, hanno rivelato nuove informazioni che potrebbero influenzare l’interpretazione dell’evento. In particolare, sono emerse impronte di Marco Poggi, fratello della vittima, e di un carabiniere intervenuto sulla scena del crimine.

Riscoperta delle impronte nella villa di Garlasco

Le impronte analizzate sono state rinvenute su due porte della villetta di Garlasco: quella d’ingresso e quella del garage. Come stabilito dal perito incaricato, l’impronta sulla porta del garage appartiene a Marco Poggi, mentre quella trovata sulla porta d’ingresso è di un carabiniere presente il giorno dell’omicidio. Questa evidenza, sebbene significativa, non altera le conclusioni giunte dalla prima indagine, che ha portato alla condanna di Alberto Stasi.

Dettagli sull’analisi delle impronte

Il perito, Giovanni Di Censo, ha condotto un’analisi approfondita delle impronte, eseguendo confronti con quelle di altre persone presenti sul luogo. L’impronta del carabiniere è stata identificata come appartenente all’anulare destro, mentre Marco Poggi ha lasciato l’impronta del dito medio sulla porta del garage. È fondamentale sottolineare che queste impronte non presentano tracce di sangue, escludendo così la possibilità di interazioni violente nel momento in cui sono state lasciate.

Impronte della vittima e altre evidenze

Oltre alle impronte di Marco Poggi e del carabiniere, sono state rinvenute anche impronte di Chiara Poggi. Queste impronte sono state trovate su un sacchetto di cereali e su una busta blu della spazzatura. Sono state documentate quattro impronte della vittima sul sacchetto dei cereali e altre due su un sacchetto della spazzatura, confermando la presenza della vittima nella scena del crimine.

Esclusioni e incertezze nel caso

Un aspetto rilevante emerso dall’analisi è che non sono state trovate impronte riconducibili a Alberto Stasi o all’attuale indagato Andrea Sempio. Questo ha sollevato interrogativi circa l’impronta numero 10, mai attribuita, rinvenuta sulla parte interna della porta del villino. I legali di Sempio hanno evidenziato che, sebbene si siano verificate esclusioni, non si devono trarre conclusioni premature riguardo l’innocenza del loro assistito.

Conseguenze delle nuove scoperte

Le nuove evidenze potrebbero avere un impatto significativo sul proseguimento delle indagini. La presenza di impronte di Marco Poggi e di un carabiniere, insieme alle impronte della vittima, suggerisce che la scena del crimine è stata toccata da più persone. Sebbene queste impronte non alterino le conclusioni iniziali, esse pongono interrogativi sulla dinamica dell’omicidio e sul coinvolgimento delle persone presenti in quel momento.

Nonostante le recenti scoperte non abbiano cambiato la condanna di Stasi, il caso di Chiara Poggi continua ad attirare l’attenzione. La ricerca della verità e della giustizia è un processo complesso, che si avvale di ogni nuova evidenza emersa. Il cammino legale potrebbe riservare ulteriori sviluppi.