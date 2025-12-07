Analisi della strategia di sicurezza Usa e le risposte della Russia

Recentemente, la nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, approvata dal presidente Donald Trump, ha suscitato notevoli reazioni a livello globale. Il Cremlino ha espresso apprezzamento per i contenuti del documento, ritenendo che vi siano elementi in forte sintonia con la visione russa degli affari internazionali.

Nel documento, reso pubblico la scorsa settimana, viene messo in evidenza il concetto di “cancellazione civilizzazionale” che l’Europa starebbe affrontando, oltre a classificare la risoluzione del conflitto in Ucraina come un interesse primario per gli Stati Uniti.

Inoltre, la strategia segna un cambiamento verso un ripristino della stabilità strategica tra Washington e Mosca.

Le reazioni del Cremlino

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che i cambiamenti contenuti nella nuova strategia di sicurezza nazionale “corrispondono in molti modi alla nostra visione”. Questa affermazione evidenzia un interesse russo nell’allinearsi con le posizioni espresse dagli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda la percezione di un’alleanza NATO che si espande continuamente, un aspetto da sempre osteggiato da Mosca.

Preoccupazioni sulle divergenze interne

Tuttavia, Peskov ha messo in guardia riguardo alla possibilità che la posizione di ciò che lui definisce il “deep state” statunitense – un termine utilizzato da Trump per indicare gli ufficiali che ritiene ostacolino la sua agenda – possa differire da quella delineata nella nuova strategia di sicurezza. Ciò suggerisce che la coerenza interna all’amministrazione americana potrebbe non essere garantita.

Il contesto del conflitto in Ucraina

Dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e l’invasione su larga scala dell’Ucraina, le strategie statunitensi hanno regolarmente identificato Mosca come una forza destabilizzante nell’ordine globale post-Guerra Fredda. Con Trump alla guida, l’approccio americano nei confronti del conflitto ha subito variazioni significative, in parte a causa di scontri pubblici con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Trump ha in passato definito Putin un “amico”, esprimendo una posizione che ha generato interrogativi sulle sue reali intenzioni nei confronti della Russia e della sua aggressione in Ucraina. La nuova strategia di sicurezza sembra giungere in un momento cruciale, mentre la Casa Bianca tenta di facilitare il termine del conflitto tra Russia e Ucraina.

Il viaggio di Zelenskyy a Londra

Il presidente ucraino Zelenskyy è atteso a Londra per un incontro con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, dove discuterà la necessità di un forte sostegno europeo. La sua richiesta si fa ancora più pressante considerando che funzionari statunitensi hanno recentemente avallato la posizione russa, sostenendo che Kyiv dovrebbe considerare concessioni territoriali in un eventuale accordo di pace.

Focus sulla strategia Indo-Pacifica

Un altro aspetto rilevante della nuova strategia di sicurezza nazionale è il posizionamento dell’Indo-Pacifico come fulcro della politica estera americana. Questo è descritto come un “battleground” economico e geopolitico chiave, con un impegno a rafforzare la potenza militare statunitense per prevenire conflitti tra Cina e Taiwan.

Allo stesso tempo, la Russia, sempre più isolata a causa delle sanzioni occidentali, ha intensificato le proprie relazioni economiche e politiche con Pechino. Trump ha sottolineato, durante un’intervista, l’importanza di non permettere un’alleanza tra Russia e Cina, esprimendo preoccupazione per le implicazioni storiche di tale unione.

Riorganizzazione dell’ordine mondiale

Secondo gli esperti, il documento riflette il desiderio di Trump di ristrutturare l’ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, ridefinendo le alleanze globali attraverso una visione “America First”. La strategia enfatizza anche la difesa di ciò che viene definito l'”identità occidentale” dell’Europa, con l’obiettivo di prevenire quella che viene considerata una “cancellazione civilizzazionale”, un linguaggio che risuona con le narrazioni della destra in Europa e negli Stati Uniti.