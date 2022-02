Ancona, bimba di 3 anni scappa dall’asilo: i genitori la trovano davanti casa

Vicenda surreale ad Ancona, dove una bimba di 3 anni scappa dall’asilo ed arriva fino al cancello della sua abitazione dove i genitori la notano

Clamorosa “fuga” da scuola ad Ancona, dove una bimba di 3 anni scappa dall’asilo con i suoi stupiti genitori genitori che se la ritrovano davanti casa. Stupiti e assolutamente decisi a capire cosa sia successo e soprattutto come sia potuto succedere, a dire il vero.

Bimba di 3 anni scappa dall’asilo: due genitori paralizzati dallo stupore e dalla paura

Il fatto è riportato integralmente su un pezzo del Corriere Adriatico ed è accaduto a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona. Partiamo dal frame finale, quello cioè in cui nella mattinata di martedì primo febbraio due genitori si sono ritrovati la loro piccola di soli 3 anni davanti al cancello di casa, come se fosse stata una 16enne che all’improvviso aveva deciso di non seguire un’assemblea di istituto.

La fuga attraverso la porta e l’ingresso della struttura fino al cancello di casa

In buona sostanza la bambina era riuscita a mettere in atto una fuga eludendo la sorveglianza, varcando porta della classe e cancello dell’istituto ed arrivando dritta fino a casa. Attenzione, tutto questo sarebbe avvenuto senza che nessuno del personale si accorgesse della faccenda, tanto che sui media non sono riportate iniziative ufficiali dei genitori con i carabinieri della territoriale.

Le possibili iniziative per individuare eventuali responsabilità nell’accaduto

Tuttavia tutto farebbe presupporre che ci siano state o che siano state prese dai vertici della struttura a cui la piccola era stata affidata. Al di là dell’aspetto “simpatico” in narrazione mainstream della vicenda infatti è indubbio che la piccola nella sua fuga ha corso un rischio mortale.