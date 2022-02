Ancona, un uomo di 35 anni è stato stroncato da un infarto: stava giocando con i figli

Il giovane padre di 35 anni colpito da un infarto, in un primo momento si era anche ripreso. È stato necessario il trasferimento in ospedale ad Ancona.

Ad Ancona, nelle Marche, una fatale vicenda ha sconvolto un’intera famiglia. Un giovane padre di soli 35 anni è deceduto a causa di un infarto mentre aspettava la cena.

Ancona, un uomo di 35 anni è morto d’infarto mentre giocava con i figli

Il giovane papà era appena tornato a casa dal lavoro e come al solito aveva salutato la moglie che tra l’altro era incinta del loro terzo figlio. L’uomo stava aspettando pazientemente la cena e per intrattenersi stava giocando con i suoi due figli. Ad un certo punto, però, si è accasciato a terra in seguito ad un malore.

L’arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione

La moglie non ha esitato nemmeno un istante e subito ha chiamato il 112, numero per le emergenze.

Come riporta Il Corriere Adriatico, è stata mandata un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona insieme ad un’automedica. Il 35enne viveva con la sua famiglia in zona Pietralacroce. Una volta giunti sul posto, i soccorsi hanno provato a rianimare l’uomo anche con l’utilizzo del defibrillatore. Dopo alcuni tentativi sembrava che che la vittima si fosse ripresa.

La morte in ospedale

Nonostante la speranza che il 35enne potesse ancora salvarsi non fosse del tutto svanita, è stato comunque necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale di Torrette.

Una volta giunto in nosocomio, però, Il cuore del giovane padre non ha retto ed ha smesso di battere, mettendo fine alla sua vita.