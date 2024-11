Andrea Giambruno, dopo la rottura con Giorgia Meloni, avrebbe ritrovato l’amore fra le braccia di un’altra donna. La nuova fidanzata sarebbe Federica Bianco, un’attrice di Don Matteo, Squadra Antimafia e Vivere nel ruolo di Daria Fontana.

Il settimanale Gente ha immortalato Giambruno e Bianco insieme lo scorso weekend: la loro frequentazione andrebbe avanti dalla scorsa estate. Ulteriori dettagli vengono riportati su Dagospia.

“Giambruno non va in bianco. La caldissima liaison tra l’ex signor Meloni e Federica Bianco non è un fuoco di Puglia. Sabato sera Giambruno ha accompagnato la quarantenne a Tivoli, dove lei vive”.