Andrea Giambruno parla di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno è stato tra i presenti alla presentazione del libro di Candida Morvillo. Libro incentrato sull’amore, presentato proprio durante il giorno di San Valentino, ieri mercoledì 14 febbraio 2024. Proprio durante l’evento in cui il giornalista ha dialogato insieme all’autrice, Giambruno ha anche fatto alcune dichiarazioni pubbliche sulla sua ex, nonché Presidente, Giorgia Meloni. Capiamo meglio che cosa ha detto.

Giambruno, le parole su Meloni

Andrea Giambruno, rispondendo ad una domanda di Candida Morvillo, ha spiegato che Giorgia Meloni è stata, è e sarà sempre la donna più importante della sua vita. Non solo. Il giornalista ha affermato che, a prescindere dalla famiglia che hanno creato, dalla figlia che hanno insieme, per lui, Giorgia Meloni è una donna fantastica. Tant’è che Giambruno spera che la loro bambina prenda proprio dalla madre. Anche se, lo stesso giornalista spera di poter essere lui stesso, insieme alla madre, un buon esempio per la figlia.

Le dichiarazioni di Giambruno

Insomma, sarà stato il giorno di San Valentino e le tematiche legate all’amore ma Andrea Giambruno ha affermato proprio queste parole su Giorgia Meloni. Nel corso dell’evento della presentazione del libro, ha parlato di sentimenti e di emozioni.