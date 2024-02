Il noto settimanale di gossip ‘Chi’ propone un servizio dedicato ad Andrea Giambruno e ad una cena che l’ex compagno di Giorgia Meloni avrebbe fatto in compagnia di un’altra donna. Giambruno ha una nuova frequentazione o si è trattato di una semplice serata in amicizia?

Andrea Giambruno dimentica Giorgia Meloni: la cena a Roma

In realtà, secondo quanto fa sapere il settimanale, si sarebbe trattato di una serata a scopo professionale. Perchè Andrea Giambruno è sì andato a cena al ristorante romano ‘Dal Bolognese’, ma lo ha fatto con Annamaria Bernardini De Pace. L’avvocato, ex legale di Francesco Totti e volto noto in tv, era certamente insieme a Giambruno (come testimoniano le foto pubblicate da ‘Chi’), ma avrebbe organizzato la cena per motivi di lavoro.

Andrea Giambruno dimentica Giorgia Meloni: l’indizio floreale

Nelle immagini, però, si vede la donna tenere in mano una rosa rossa. A quanto pare è stato lo stesso Andrea Giambruno che avrebbe comprato il fiore da un venditore ambulante prima di consegnarlo nelle mani di Annamaria. Al momento, dunque, nessuno scoop amoroso, ma non si può escludere a priori che dietro a questa cena professionale non sia celato anche qualcosa di più.