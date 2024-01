Riavvicinamento in corso tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno? La presidente del Consiglio ha invitato al suo compleanno il padre della figlia Ginevra. Le foto del party, pubblicate dal settimanale Diva & Donna, documentano un rapporto piuttosto disteso.

Giorgia Meloni invita Giambruno al suo compleanno: riavvicinamento?

Giorgia Meloni ha festeggiato il suo 47esimo compleanno a casa della sorella Arianna. Tra gli invitati, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Diva & Donna, spunta anche l’ex compagno Andrea Giambruno. Dopo la rottura comunicata sui social, è la prima volta che la presidente del Consiglio e il padre di sua figlia Ginevra vengono immortalati insieme.

Giorgia Meloni e Giambruno: in che rapporti sono?

“Giorgia Meloni invita Andrea Giambruno al suo compleanno. Grande esclusiva: le uniche foto per i 47 anni della premier“, titola il settimanale Diva & Donna. Alla festa della presidente del Consiglio erano presenti pochi invitati, per lo più familiari. Non stupisce, quindi, la presenza dell’ex compagno. D’altronde, parliamo del padre dell’unica figlia. “Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo“, scriveva la Meloni nell’annuncio della rottura.

Due feste di compleanno per Giorgia Meloni

Oltre alla festa di compleanno a casa della sorella Arianna, Giorgia ha festeggiato anche con amici e colleghi. Come ha documentato Il Corriere della Sera, “è stato organizzato un party sulla terrazza degli uffici di FdI alla Camera con un centinaio di invitati”, con “spumante italiano, un carrello con cinque torte – tra cui una torta Montblanc e una crostata di frutta – e vassoi di pasticcini e salatini hanno accompagnato il brindisi“. A questo party, è bene sottolinearlo, Giambruno non c’era.