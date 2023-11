Violenza sulle donne, un tema sempre molto caldo specialmente alla luce degli ultimi avvenimenti. Oggi, 25 novembre, si celebrano proprio le donne e si dice “No” a questa piaga, li ha fatto anche Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni sulla violenza sulle donne

Tutti dicono “No” alla violenza sulle donne, lo hanno ribadito più volte le persone che in tutta Italia stanno facendo cortei per Giulia Cecchettin, brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato e lo ha ribadito anche Giorgia Meloni.

Durante la cerimonia a Palazzo Chigi prevista proprio per questa giornata contro la violenza sulle donne, la presidente del Consiglio ha detto: “Le ricorrenze servono ad evitare che i riflettori si spengano. I dati parlano di una donna morta ogni 3 giorni, non possiamo abbassare l’attenzione su questo tema”.

Giorgia Meloni ha ricordato alle italiane che la normativa è dalla loro parte e le violenze di ogni tipo vanno segnalate e denunciate.

“Le norme ci sono”, le parole di Giorgia Meloni sulla violenza sulle donne

Il tema tocca molto Giorgia Meloni, che vicino a personaggi dello spettacolo che portano avanti questa lotta, in piazza Colonna ha voluto ricordare alle donne che non sono sole.

Presenti anche i vari ministri del governo Meloni e dietro questo folto gruppo, una grande videoinstallazione ha proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi uno slogan contro la violenza sulle donne e il numero 1522 da chiamare in caso di emergenza.

A seguire è stato presentato uno spot per la diffusione di questo numero anti-violenza.