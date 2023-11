Il padre di Filippo Turetta chiede scusa al papà di Giulia Cecchettin, l’ex fidanzata che il figlio ha brutalmente ucciso per poi scappare.

Il padre di Filippo Turetta, Nicola, chiede scusa a Gino, il papà di Giulia Cecchettin. L’uomo ha inviato un messaggio al genitore della vittima poco dopo il ritrovamento del corpo senza vita della ragazza, brutalmente assassinata dal figlio.

Il padre di Filippo Turetta chiede scusa al papà di Giulia Cecchettin: “Perdono”

Nel breve testo intriso di dolore e dignità, Nicola Turetta ha chiesto perdono alla famiglia Cecchetti e ha affermato di essere pronto ad accettare senza alcun tipo di sconto le conseguenze che scaturiranno per le raccapriccianti azioni di cui è accusato il figlio.

“Chiedo perdono. Mio figlio Filippo dovrà pagare per quello che ha fatto”, ha scritto il papà dell’assassino di Giulia, stando a quanto riferito da fonti legali che hanno confermato il breve scambio di battute via chat tra i due padri.

I contatti tra i due genitori

Le scuse di Turetta senior, inviate lo scorso lunedì 20 novembre, hanno fatto seguito allo shock provato dai genitori di Filippo dopo aver appreso l’atrocità che aveva commesso e dopo aver trascorso giorni a difendere il figlio, sempre descritto come un ragazzo che non aveva “mai dato nessun problema a scuola” e con il quale non avevano avuto “mai un litigio”.

Secondo quanto rivelato da Il Mattino, i genitori di Turetta aveva già tentato di contattare i familiari di Giulia Cecchettin durante la fiaccolata a Vigonovo organizzata in memoria e in onore della 22enne.