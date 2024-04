Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono stati pizzicati insieme. Possibile che tra la presidente del Consiglio e il giornalista ci sia un ritorno di fiamma? Di mezzo, a detta dei beninformati, ci sarebbe un altro motivo.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno pizzicati insieme

Il settimanale Chi ha pizzicato insieme Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. I due non sono più una coppia da qualche mese, dopo che Striscia la Notizia ha trasmesso alcuni fuorionda imbarazzanti del giornalista. Dopo la diretta, la presidente del Consiglio ha annunciato la rottura e non è più tornata sull’argomento. Nel frattempo, Andrea è stato fatto fuori dalla tv ed è sparito dietro le quinte.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: ritorno di fiamma?

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono stati pizzicati insieme durante la Pasqua. Il settimanale Chi ha paparazzato la premier mentre entrava in casa della sorella Arianna con la figlia Ginevra. Poco dopo è arrivato anche il giornalista. Gli ex hanno trascorso il pranzo pasquale con la famiglia della presidente del Consiglio. Possibile che questa reunion segni un ritorno di fiamma?

Cosa c’è tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno?

Stando a quanto sostengono i beninformati, tra Giorgia e Andrea non c’è alcun ritorno di fiamma. Si incontrano soltanto per il bene della piccola Ginevra, nata sette anni fa dal loro amore. Non a caso, non è la prima volta che la Meloni e Giambruno vengono pizzicati insieme e, molto probabilmente, non sarà neanche l’ultima.