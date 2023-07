Andrea Purgatori, arrivano i risultati dell'autopsia: le cause della morte

Dopo l'autopsia sono state svelate le vere cause della morte di Andrea Purgatori: la Procura di Roma aveva disposto gli accertamenti.

Il noto giornalista Andrea Purgatori era deceduto all’età di settant’anni il 19 Luglio scorso. La Procura di Roma aveva disposto gli accertamenti sul suo decesso. Il conduttore di ‘Atlantide’ si è spento mentre si trovava in ospedale, a Roma, colto da quella che è stata definita una malattia fulminante.

La famiglia del giornalista aveva presentato un esposto dopo l’avvenuto decesso L’autopsia sul corpo di Andrea Purgatori è stata effettuata nella giornata di mercoledì al Policlinico di Tor Vergata di Roma. All’esame hanno partecipato anche i consulenti nominati dalle parti, in totale sei persone tra medici legali, radiologi e anatomopatologi. Secondo quanto riportato da ‘Adnkronos’, dalle analisi è emerso che sarà necessario un approfondimento già fissato al prossimo 6 Settembre. L’autopsia ha evidenziato un ispessimento al cervello del giornalista.

Il problema cardiopolmonare di Andrea Purgatori

Ma non è solo questo l’unico elemento interessante emerso dall’esame autoptico. Al 70enne era stato diagnosticato un tumore ai polmoni con metastasi al cervello, ma gli accertamenti delle prossime settimane serviranno per escludere o meno l’eventuale presenza di un’infezione. Carlo Picozza ha dichiarato: “Per ora pur avvalorata l’ipotesi di una compromissione cardiopolmonare riconducibile al tumore primitivo, restano aperte entrambe le ipotesi sulla causa della morte: metastasi alle meningi o infiammazione infettiva.”