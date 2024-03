Negli ultimi tempi, Andrea Ruggeri è apparso in video con un turbante. Il nipote di Bruno Vespa, nonché ex di Anna Falchi, ha spiegato che è stato costretto a fare questa scelta per problemi di salute.

Andrea Ruggeri: perché indossa il turbante?

Ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, Andrea Ruggeri ha svelato a Cruciani e Parenzo il motivo per cui indossa un turbante. Il nipote di Bruno Vespa ha avuto dei problemini di salute che gli impediscono di avere il capo scoperto.

Andrea Ruggieri operato per la rimozione di cisti

Andrea Ruggeri ha raccontato:

“Ho una specie di turbante in testa perché un mese fa ho dovuto rimuovere due cisti e, con l’occasione, ho fatto un rinfoltimento di capelli con tecnica turca anche se l’ho fatto a Roma. Se avessi indossato un cappellino da baseball e poi non me lo fossi tolto in un ristorante avrei fatto la figura di un maleducato, con questo copricapo invece ci si accorge che ho avuto un problema di salute”.

Andrea Ruggeri: dal turbante al trapianto di capelli

Andrea Ruggeri indossa il turbante e non un cappellino per una questione di stile. Considerando che doveva rimuovere due cisti, ne ha approfittato per fare un intervento di rinfoltimento dei capelli. “I grandi sponsor del mio trapianto di capelli sono stati, da sempre, Silvio Berlusconi per primo e poi mio zio Bruno Vespa…”, ha ammesso soddisfatto.