Angela Caloisi e Paolo Crivellin: voci di gravidanza e amore in crescita

Indiscrezioni sulla gravidanza di Angela Caloisi

Negli ultimi giorni, il gossip ha preso piede attorno alla figura di Angela Caloisi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che potrebbe essere in attesa di un bambino. La notizia è stata lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha ricevuto informazioni da una fonte vicina alla coppia. Secondo quanto riportato, Angela e il suo compagno Paolo Crivellin starebbero vivendo un momento speciale, con la dolce attesa che potrebbe essere all’orizzonte.

Un viaggio romantico ad Abu Dhabi

Angela e Paolo si trovano attualmente ad Abu Dhabi, dove stanno trascorrendo una vacanza romantica. Durante il soggiorno, hanno visitato la splendida Grand Mosque, un luogo iconico che ha catturato l’attenzione di molti. In questa occasione, Angela ha indossato un abito tradizionale arabo, il quale ha messo in risalto un pancino che ha suscitato sospetti tra i fan. Le immagini condivise sui social hanno alimentato le voci di una possibile gravidanza, con molti follower che hanno iniziato a commentare le forme della Caloisi.

La proposta di matrimonio e il futuro insieme

Solo un mese fa, Paolo ha chiesto ad Angela di sposarlo in una proposta romantica ad alta quota, un gesto che ha fatto sognare i fan della coppia. La risposta affermativa di Angela ha segnato un passo importante nella loro relazione, che ha avuto inizio negli studi di Uomini e Donne nella stagione 2017/18. Ora, con le voci di una gravidanza che si fanno sempre più insistenti, molti si chiedono se la decisione di convolare a nozze sia stata influenzata dalla possibilità di diventare genitori.

Paolo, originario di Torino e classe 1991, è uno degli ex tronisti più amati dal pubblico, mentre Angela, più giovane di quattro anni, ha conquistato il cuore dei telespettatori con la sua dolcezza e determinazione. La coppia ha dimostrato di essere affiatata e, dopo la scelta, non si sono più separati, preparando ora il terreno per un futuro insieme che potrebbe includere un bambino.

In attesa di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, i fan continuano a seguire con interesse le vicende di Angela e Paolo, sperando di ricevere notizie positive su questo nuovo capitolo della loro storia d’amore.