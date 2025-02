Angelica Montini è finita al centro delle cronache dei giornali patinati per via dell’indiscrezione lanciata dal ‘Re dei Paparazzi’ Fabrizio Corona relativamente alla sua relazione con Fedez quando il rapper era ancora sentimentalmente legato all’ex moglie Chiara Ferragni. Una bomba che ha mosso il mondo dello spettacolo e che l’ha resa una celebrità in Italia.

Angelica Montini sarebbe già andata all’estero

Secondo quanto riporta il sito specializzato Biccy.it tramite una dichiarazione di Gabriele Parapiglia nel suo programma radiofonico in onda su Radio 100 dal titolo “100% Parapiglia”, Montini avrebbe reso il suo profilo Instagram privato e sarebbe già al di fuori dell’Italia.

Questo è accaduto perché – racconta Parapiglia – “Lei non è un personaggio pubblico e non ha ricercato la popolarità, […] probabilmente sarà già all’estero da quel che mi risulta” – dichiarazioni che sono eloquenti.

Un comportamento del genere è plausibile se si è finiti nell’occhio del ciclone di Fabrizio Corona che di scandali se ne intende. Se davvero fosse andata a vivere altrove è molto probabile che di lei non sentiremo parlare per diverso tempo.

Querela a Corona? Secondo un avvocata sarà altamente improbabile

Angelica Montini potrebbe querelare Fabrizio Corona per la pubblicazione della chiamata incriminata, tuttavia al programma condotto da Parapiglia è intervenuto l’avvocato penalista Davide Steccanella che ha spiegato cosa potrebbe accadere.

Biccy.it ha riportato le parole di Steccanella di cui noi riportiamo un estratto: “La legge non tutela la conversazione che tu tieni con un altro soggetto […] una relazione non è una condotta punibile, non è un’offesa”.

Stando a queste parole dell’avvocato Steccanella è molto probabile che non accada nulla a Corona e che la stessa Montini non decida di quererarlo per quanto fatto.