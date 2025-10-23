Angelina Jolie si trova a Roma per il Festival del Cinema. L’attrice statunitense ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù.

Angelina Jolie all’ospedale Bambino Gesù per incontrare i piccoli pazienti

La nota attrice e produttrice cinematografica Angelina Jolie, si trova in Italia, a Roma, per il Festival del Cinema.

Domenica scorsa, 19 ottobre, Angelina ha fatto visita ai bambini e alla bambine dell’ospedale pediatrico capitolino, il Bambino Gesù. L’ospedale accoglie anche i bambini e le famiglie provenienti da Paesi in guerra e, ricordiamo, la Jolie è inviata speciale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Angelina all’ospedale Bambino Gesù: “Sono grata ai medici e agli infermieri italiani”

Come visto, l’attrice e produttrice cinematografica statunitense, Angelina Jolie, domenica scorsa ha fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Ecco le sue parole: “sono grata ai medici e agli infermieri italiani per le cure che hanno prestato ai bambini che ho incontrato.” L’attrice ha poi parlato delle guerre ancora in corso “devono esserci livelli di assistenza molto più elevati per aiutare bambini feriti, sfollati e vulnerabili in tutto il mondo, dove il numero di persone colpite dalla guerra non è mai stato così alto.”