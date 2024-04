Anita Olivieri ha confessato che prima del GF ha rifiutato diversi programmi. Di quali format si tratta? Come mai l’hanno contattata? Per quale motivo non ha accettato di partecipare?

Anita Olivieri ha rifiutato altri programmi prima del GF

Via Instagram, Anita Olivieri ha fatto una confessione inaspettata. L’ex concorrente del GF ha svelato che prima di accettare di entrare nella Casa più spiata d’Italia ha rifiutato altri programmi. Una domanda sorge spontanea: quali sono i format a cui avrebbe detto di no?

La confessione di Anita Olivieri

La Olivieri, parlando del suo futuro in televisione, ha dichiarato:

“Altri reality dipende. Dipende da che reality, da come andrà il lavoro, da quello che farò e da come andranno questi mesi in generale. Diciamo che io prima di entrare al GF ero stata chiamata da altri programmi a cui ho proprio detto di no. Ma perché io mai avrei pensato che questa sarebbe stata la mia fine, ho studiato tanto, lavoravo in azienda e volevo fare tutt’altro”.

Anita non è entrata nei dettagli, ma considerando che prima del GF non era un personaggio popolare, quali altri programmi avrebbero potuto corteggiarla? Al momento resta un mistero.

Anita Olivieri: cosa c’è nel suo futuro lavorativo?

In merito al suo futuro lavorativo, la Olivieri ha sottolineato che vorrebbe far combaciare intrattenimento e progetti che vuole sviluppare e prescindono da tutto questo. Ha dichiarato:

“Purtroppo non ne posso parlare, ma spero di farlo il prima possibile perché di fatto è il mio sogno da anni”.

In merito ad una sua eventuale partecipazione all’Isola dei Famosi, Anita ha sottolineato che andrebbe volentieri in Honduras “per vivere allo stato brado e vedere se campo“.