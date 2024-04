Giuseppe Garibaldi mente per i fan: la frecciatina di Anita

Giuseppe Garibaldi mente per tenersi buoni i fan: è questa la ‘frecciatina’ lanciata da Anita Olivieri. Ovviamente, tra i fan del Grande Fratello è esploso il caos.

Il Grande Fratello è finito da qualche settimana e i gieffini sono tornati alle loro vite. Nelle ultime ore, però, è scoppiato un nuovo caso, che vede al centro della scena Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Il primo sostiene di non aver sentito nessuno degli ex compagni se non Massimiliano Varrese, mentre la seconda ha rivelato di aver sentito anche il bidello calabrese. Qual è la verità? A farla venire a galla è stata la stessa Anita.

Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri: cosa non torna

Nel corso di una diretta Instagram, Anita ha dichiarato:

“Chi sto sentendo? La zia [Fiordaliso, ndr] la chiamo praticamente tutti i giorni, Doveva venire oggi a Milano ma poi ha cambiato i piani, però ci sentiamo. Ha parlato con mia madre, ci scriviamo… Con le persone con cui avevo un rapporto stretto. Sento anche Max e Giuseppe. Ho casa al confine con la Calabria e ci stiamo organizzando, ma con calma perché dobbiamo metabolizzare, sono sincera”.

Garibaldi, invece, ha dichiarato:

“Non so se la vedrò, ancora non ho sentito nessuno perché devo prima pensare a me stesso, dico la verità. Non ho contattato nessuno, anzi con Max ci siamo sentiti ma con Anita no”.

GF: Anita sbugiarda Giuseppe Garibaldi

Un fan del Grande Fratello ha messo a confronto i video di Giuseppe e Anita, facendo emergere le differenti visioni. A didascalia, ha scritto: “Non l’arrivista che per tenersi buoni i fan di Bea finge di non sentirsi con Anita, non si smentisce mai“. A sbugiardare Garibaldi ci ha pensato la stessa Olivieri, che ha piazzato un like proprio a questo post.