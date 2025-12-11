Il corpo di Anna Kepner scoperto sotto il letto, coperto da coperte e salvagenti: il mistero della sua morte in crociera e i dettagli inquietanti.

Anna, morta a soli 18 anni durante una crociera, ha visto la sua vita spezzarsi in circostanze ancora avvolte nel mistero. Quello che doveva essere un viaggio spensierato tra il mare e le onde dei Caraibi si è trasformato in tragedia, lasciando familiari e amici senza risposte. La sua scomparsa improvvisa sulla Carnival Horizon ha acceso un’indagine complessa, tra sospetti, dubbi e un dolore profondo nella famiglia.

Mistero a bordo della Carnival Horizon: la morte di Anna Kepner

Come riportato dai media statunitensi come People e NBC Miami, una vicenda drammatica e ancora avvolta nel mistero ha scosso la comunità di Titusville, in Florida: la diciottenne Anna Kepner è stata trovata morta a bordo della nave da crociera Carnival Horizon. Il corpo della giovane sarebbe stato nascosto sotto il letto della cabina, avvolto in una coperta e coperto da salvagenti.

Anna, cheerleader e appassionata del mare, si trovava in viaggio con otto familiari, entusiasta della vacanza che rappresentava la quarta esperienza insieme da quando, nel 2024, suo padre Christopher aveva sposato Shauntel Hudson, madre di quattro figli. La scoperta del corpo è avvenuta l’8 novembre, poco prima che la nave attraccasse a Miami, quando una donna delle pulizie lanciò l’allarme.

L’FBI di Miami ha subito avviato le indagini, cercando di ricostruire le ultime ore di Anna. La sera precedente la tragedia, la ragazza, sentendosi poco bene a causa dell’apparecchio dentale, sarebbe rientrata nella cabina condivisa con il fratello Connor e il fratellastro Timothy, passando poi dal casinò per salutare i nonni. Le indagini hanno subito puntato l’attenzione su Timothy, ripreso dalle telecamere mentre rientrava nella stanza quella notte.

La famiglia, profondamente scossa, ha ricordato Anna come “una persona che amava stare con gli altri… aveva quell’energia contagiosa che ti conquistava subito con il suo sorriso“.

Anna Kepner morta in crociera. Il mistero, le indagini e i sospetti sulla famiglia: cosa non torna

Il fratellastro sedicenne, unico visto entrare e uscire dalla cabina quella notte, è stato ricoverato e poi dimesso per osservazione psichiatrica.

Il certificato di morte parlerebbe di omicidio per asfissia. Sul lato del collo della ragazza, secondo ABC News, gli investigatori avrebbero segnalato lividi compatibili con quella manovra. Gli accertamenti non avrebbero rilevato, invece, violenze sessuali né tracce di droghe o alcol nel suo organismo.

La Carnival Cruise Line ha assicurato la piena collaborazione con le autorità: “La nostra priorità è offrire sostegno alla famiglia della nostra ospite e collaborare pienamente con le autorità”.