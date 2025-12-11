Una tragedia improvvisa ha scosso Torre del Greco: una bimba di cinque anni è morta a causa di un arresto cardiaco, lasciando la comunità sotto choc e segnando un lutto profondo nella città.

Tragedia a Torre del Greco: perde la vita una bimba di 5 anni

Come riportato da Napoli Today, un drammatico lutto ha colpito Torre del Greco nelle ultime ore: Giusy, una bambina di soli cinque anni, è morta improvvisamente a causa di un arresto cardiaco.

Purtroppo, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La dinamica esatta del decesso è ancora in fase di accertamento e il magistrato di turno ha aperto un fascicolo, come da prassi nei casi di morti improvvise in età infantile. La famiglia, profondamente scossa, ha scelto di mantenere un rigoroso riserbo.

Bimba di 5 anni morta improvvisamente a Torre del Greco: cordoglio cittadino e decisione del sindaco

Il lutto ha scosso profondamente l’intera città. In segno di rispetto verso la famiglia e la comunità, il sindaco Luigi Mennella ha deciso di rinviare la cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza Santa Croce, prevista per la serata di mercoledì 10 dicembre.

“L’evento programmato è stato posticipato a causa di un grave lutto che ha colpito la comunità della basilica e l’intera città. L’accensione avverrà nei prossimi giorni senza alcuna iniziativa ufficiale”, ha spiegato il primo cittadino in una nota. La decisione è stata accolta con solidarietà dai cittadini, che si sono stretti attorno ai familiari in questo momento di immenso dolore.