Tragedia a Brindisi, un bambina di soli 10 anni è morta dopo essersi sentita male a casa ed essere portata in ospedale. Ecco cosa è successo.

Tragedia a Brindisi, morta una bimba di 10 anni: il malore, la febbre alta e la corsa in ambulanza

Secondo quanto riportato da Brindisireport, una bambina di 10 anni è stata portata in ospedale dopo essersi sentita male a casa, aveva infatti la febbre molto alta.

La piccola è stata portata all’ospedale Perrino di Brindisi, dove i medici hanno deciso di ricoverarla. Il suo quadro clinico, sia a livello glicemico che cardiaco, si sarebbe aggravato, tanto che la piccola è stata trasferita all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, dove purtroppo è morta. La bambina è arrivata all’ospedale già in fin di vita e vani sono stati i tentativi di rianimarla. Al momento non si è a conoscenza se la bambina soffrisse o meno di patologie pregresse.

Tragedia a Brindisi, morta una bambina di 10 anni: si indaga per capire le cause del decesso

Sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso della bambina di 10 anni a Brindisi e non è escluso che possa essere informata l’autorità giudiziaria. Domani mattina intanto saranno eseguiti alcuni accertamenti diagnostici da parte dei medici dell’Asl di Brindisi sul corpo della piccola, e verranno fatti anche alcuni esami istologici. Al momento si tratta di una procedura interna. Nel pomeriggio si terranno invece i funerali a Carovigno, città dove la bambina viveva con i genitori.