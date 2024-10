Anna Tatangelo, ex storica di Gigi D’Alessio, sembra aver ritrovato l’amore: a rivelarlo Diva e Donna con alcuni scatti rubati. Ecco chi sarebbe il nuovo fidanzato della cantante.

Anna Tatangelo e il presunto fidanzato

Da ormai un paio di mesi si vociferava che la cantante avesse voltato decisamente pagina e ora arriva la conferma. Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato, per la prima volta in pubblico, la cantante in compagnia del giovane nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni: ex calciatore e attualmente allenatore di una squadra giovanile a Roma, paparazzato di recente mentre aiutava la Tatangelo a caricare le valigie in macchina.

“Le voci si rincorrevano da qualche settimana e ora le prime foto esclusive”, scrive il settimanale sui social.

Chi è Giacomo Buttaroni

Giacomo Buttaroni è nato a Roma il 25 febbraio 1994. È appassionato di sport fin da piccolo, dopo aver giocato a calcio decide di dedicarsi alla carriera da allenatore, attualmente guida la squadra Juniores Nazionale del club Roma City. Come si legge dal suo profilo Instagram, Buttaroni avrebbe anche fondato il club sportivo “Off Season Roma Eur”, situato nella capitale.

Anna Tatangelo e la fine della relazione con Mattia Narducci

A chiudere la precedente storia d’amore sarebbe stata proprio la Tatangelo: Mattia Narducci avrebbe provato a riconquistarla in ogni modo, ma non avrebbe raggiunto il suo obiettivo. Le ultime foto insieme risalgono a Ibiza, la scorsa primavera.