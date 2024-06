Le ultime indiscrezioni sembrano confermare la fine della relazione tra la cantante, Anna Tatangelo e il giovane modello Mattia Narducci. Il Messaggero conferma la rottura, nonostante nessuno dei diretti interessati abbia ancora rilasciato dichiarazioni.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci

Un’assenza importante, quella di Mattia Narducci: Anna Tatangelo si è mostrata sui social recentemente con i suoi fratelli, ma del fidanzato neanche l’ombra. Le voci sulle difficoltà del loro rapporto si sono alimentate negli ultimi tempi, anche a causa del silenzio sui social e dalla mancanza di apparizioni pubbliche insieme.

Al momento non sono trapelati dettagli sul motivo della rottura, ma sembra che Anna abbia le idee chiare: avrebbe deciso di concentrarsi sulla sua carriera musicale e sul figlio Andrea, figlio avuto con Gigi D’Alessio.

Il nuovo progetto musicale

Dopo un lungo periodo di pausa, la cantante è tornata in studio per sorprendere i suoi fan. Il recente singolo “Mantra” è, infatti, l’inizio di un nuovo capitolo della carriera artistica, che prevede a breve anche un prossimo album in uscita.

Sul nuovo pezzo è la stessa cantante che sui social scrive: