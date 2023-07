Anna Tantangelo e il fidanzato Mattia Narducci sono stati pizzicati in vacanza insieme in Versilia. I due appaiono affiatati come non mai e con loro c’è anche Andrea D’Alessio.

Anna Tatangelo in Versilia con il fidanzato Mattia Narducci

Il settimanale Chi ha pizzicato Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci in vacanza insieme. La cantante e il suo nuovo compagno hanno scelto di trascorrere qualche giorno a Forte dei Marmi, in Versilia, e con loro c’è anche Andrea, il figlio che l’artista ha avuto 13 anni fa da Gigi D’Alessio.

Anna e Mattia in Versilia: con loro c’è anche Andrea

“La prova bikini è superata a pieni voti“, scrive il settimanale Chi a didascalia di una foto che ritrae Anna in costume. La Tatangelo e Mattia, che ha 10 anni meno di lei, si frequentano da inizio del 2023 e la relazione sembra procedere a gonfie vele.

Anna Tatangelo: tutto sulla vacanza in Versilia

Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, Anna è arrivata in Versilia un giorno prima di Mattia. Ha scelto di godersi un po’ di sano relax presso Bagno Antonietta, dove è stata immortalata insieme al figlio Andrea e a due amiche, la giornalista Veronica Cursi e la sua make-up artist Claudia Ferri. In vacanza con la coppia dovrebbe esserci anche la sorella di lei, Silvia Tatangelo.