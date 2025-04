Anna Tatangelo si è raccontata al podcast di Luca Casadei “One More Time”. La cantante ha anche fatto un’inaspettata confessione riguardo un passato Festival di Sanremo.

Anna Tatangelo: “A mio figlio insegno il rispetto per la compagna del padre”

Anna Tatangelo si è raccontata a cuore aperto al podcast di Luca Casadei “One More Time“.

Tra le tante cose ha parlato anche del figlio, Andrea, oggi 15enne, avuto con l’ex compagno Gigi D’Alessio il quale, come saprete, è ora impegnato con un altra donna. Ecco cosa ha detto la Tatangelo: “credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di fargli capire le cose. Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea. Gli dico ‘sono i tuoi fratelli e le tue sorelle, è una cosa bella perché un giorno potrai contare su di loro, devi essere felice per papà. Perché io ho vissuto il contrario, ho vissuto una guerra interna in cui io ero la ‘donna’, e ho visto come questo facesse male a me, a Gigi e ai figli. Ecco perché mio figlio deve comunque portare rispetto anche alla compagna”.

Anna Tatangelo si confessa: il retroscena inaspettato su un Sanremo

Anna Tatangelo ha anche parlato di un Sanremo che ha proprio odiato e che non voleva fare, ovvero quello del 2003, il suo secondo dopo la vittoria a 15 anni l’anno prima: “il mio papà però ci teneva, era un’occasione importante eccetera. Però, ti giuro che io proprio non volevo farlo, in primis perché la canzone non mi piaceva.” Quell’anno la Tatangelo si classificò agli ultimi posti ma fu per lei però il momento in cui capì che il mondo dello spettacolo funziona così, una sorta di up and down.