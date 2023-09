Annalisa smentisce i rumor sulla gravidanza: il suo messaggio

Da giorni circolano indiscrezioni in merito a una presunta gravidanza di Annalisa, e sulla questione ha ora rotto il silenzio la stessa cantante.

Annalisa smentisce la gravidanza

Dopo le nozze top secret con Francesco Muglia, Annalisa è finita al centro dell’attenzione generale a causa di un pancino sospetto da lei sfoggiato durante i suoi ultimi live. Da subito si è quindi sparsa la voce che la cantante fosse incinta, ma lei stessa ha smentito la questione affermando via social: “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco”. La cantante ha dunque smentito i rumor riguardanti la sua presunta gravidanza e in tanti tra i fan sono curiosi di sapere se prima o poi lei e Muglia allargheranno la famiglia.

Annalisa: il matrimonio

Annalisa ha sempre vissuto con il massimo riserbo la sua vita privata e ha sposato il vicepresidente di Costa Crociere in gran segreto. La cerimonia si è tenuta ad Assisi e la cantante non ha fatto segreto di desiderare un giorno un figlio con Muglia. Al momento i due farebbero la spola tra Milano e Savona a causa dei loro rispettivi impegni di lavoro e hanno sempre preferito tenere la loro storia d’amore lontana dal mondo dei riflettori. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari in futuro?