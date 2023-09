Annalisa Scarrone, l’ex concorrente di Amici oggi tra le più apprezzate artiste del panorama italiano, sta vivendo un periodo davvero d’oro: dopo la pubblicazione dei singoli Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola si è finalmente guadagnata la vetta delle classifiche italiane, di recente si è sposata e, chissà, potrebbe anche essere in dolce attesa?

Al momento si tratta di semplici rumor, ma i fan ne sono convinti: la cantante starebbe aspettando un bambino. Ecco perché.

Annalisa incinta? La segnalazione dei fan

A segnalare il pancino sospetto sono state alcune follower della regina del gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo ha riportato il messaggio di una seguace che le indicava un rigonfiamento nel basso ventre dell’artista, di recente ospite di un evento di RDS.

Nel 2023 ancora con sta cosa che se una donna ha un po’ di pancia gonfia, vuol dire che è incinta? Smettetela cavolo!#annalisa #deianira pic.twitter.com/v1adoA8OmV — Ladanzanonèparacadutismo (@_celentanolove) September 9, 2023

Tanto è bastato per scatenare la curiosità dei fan della cantante, che si stanno già sbizzarrendo sui social sulla possibilità che il pargolo sia un maschietto o una femminuccia.

Quanto detto fino a questo punto, evidentemente, fa solo ed esclusivamente a teorie senza un reale fondamento. Annalisa, dal canto suo, non ha per il momento né confermato né tantomeno smentito le voci riguardo ad una possibile gravidanza. Piuttosto che pensare ai rumors, l’interprete si sta in realtà focalizzando in questo periodo sull’imminente lancio del suo nuovo disco, E poi siamo finiti nel vortice, in arrivo il 29 settembre.