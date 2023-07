Annalisa: "Ho baciato una ragazza, volevo provare"

Mentre i suoi brani sono in vetta alle classifiche e si gode il suo primo periodo da novella sposa, Annalisa si è confessata per la prima volta senza filtri.

Annalisa: la confessione

Annalisa sta vivendo un periodo a dir poco roseo sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale (è da poco convolata a nozze con il misterioso Francesco Muglia). A Vanity Fair la cantante ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e, per la prima volta, ha svelato di aver anche baciato una donna. “Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare”, ha dichiarato, precisando però che le siano “sempre piaciuti i maschi”.

La cantante – che è sempre stata restia a parlare della sua vita privata – ha anche confessato per la prima volta di aver subito episodi di sessismo, e ha dichiarato: “Perché i musicisti sono quasi tutti maschi? Perché quando sei bambina, nessuno ti dice mai: vuoi provare a suonare la batteria? No, ti dicono: dai, canta. Ci sono cose da maschio e cose da femmina: il produttore è maschio, il fonico è maschio, il backliner è maschio; la bella voce è femmina, a meno che non si tratti di cantautorato, lì allora è territorio maschile”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?