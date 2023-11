Annamaria Bernardini De Pace sul divorzio Totti-Blasi: "Sono una prepotente e volevo comandare"

La famosa avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace ha svelato perché si sarebbe tirata fuori dal divorzio tra Totti e Ilary Blasi.

Annamaria Bernardini de Pace: il divorzio tra Totti e Ilary

Nella sua ultima intervista al Corriere della Sera, la famosa avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace ha detto: “Per me è dall’amore che devono nascere i figli ed è con amore che devono crescere. Tanto che dico ai miei clienti: voi grandi mi pagate, ma io difendo i vostri figli, non voi. Ho mollato un sacco di clienti rinunciando al mandato perché non rispettavano i loro figli”.

Sentendosi chiedere se le cose fossero andate così per lei anche nel caso del divorzio tra Totti e Ilary Blasi (che hanno annunciato la loro separazione ufficiale appena un anno fa) Annamaria Bernardini de Pace ha risposto: “E’ andata così perché c’era troppa gente intorno, e io sono una prepotente e volevo comandare”. L’avvocatessa non ha aggiunto altro, e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari. Di recente Francesco Totti ha fatto sapere che starebbe cercando di costruire un nuovo equilibrio con la sua ex moglie, madre dei suoi tre figli. I due vip hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulle cause del loro addio.