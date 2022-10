L'attuale ministra ha caricato sul suo profilo delle Stories che hanno fatto molto discutere

A poche ore dal giuramento dei nuovi ministri del Governo italiano, tutti sul web stanno parlando della neo ministra dell’Università Anna Maria Bernini e della sua immagine social.

Già, perché mentre lei e i suoi colleghi ministri firmavano il documento con cui si sarebbero impegnati per il bene del paese sotto la guida della Premier Giorgia Meloni, il social media manager della politica di Forza Italia si scatenava.

Anna Maria Bernini: tutti parlano della Instagram Stories con la canzone Ambra durante il giuramento

Su Instagram Stories, infatti, sono apparsi dei video che hanno fatto rapidamente il giro del web. L’esperto social che segue la politica ha infatti caricato una serie di contenuti in qualche modo fatti apposta per diventare virali, fra cui uno in particolare che ha scatenato l’ilarità del popolo della rete.

A pochi secondi di distanza dal momento cruciale, quello della firma, sul profilo della Bernini è apparsa una panoramica di Montecitorio con in sottofondo T’appartengo, celeberrima canzone di Ambra Angiolini.

Il pezzo in questione contiene un estratto, “e adesso giura”, utilizzato per l’occasione come didascalia del video.

La clip ha scatenato in realtà reazioni opposte: da un lato sono stati i molti i critici della Bernini, che l’hanno accusata di aver in qualche modo mancato di rispetto ad un evento così importante per il nostro paese; dall’altro invece c’è chi si è fatto una grassa risata, consapevole del fatto che questo stile così pop e mainstream è tipico dei social della Bernini.

Spesso e volentieri, infatti, la politica carica delle Stories con delle canzoni ad hoc in linea con quello di cui si sta parlando: fra le sue artiste preferite, tra le altre, spicca la talentuosa Lady Gaga.

I più attenti, inoltre, hanno notato un altro dettaglio. La neo ministra, infatti, si è presentata all’evento con una gomma da masticare in bocca.

Qui sotto potete recuperare la Instagram Stories di cui tutti stanno parlando.

22 Ottobre 2022 La storia di Anna Maria Bernini in cui flexa il giuramento con “T’appartengo” di Ambra Angiolini pic.twitter.com/DXsAAep6b7 — Daily Drama 2022 (@dailydrama2022) October 22, 2022

Qui invece le altre Stories con Lucio Battisti, Vasco Rossi e Ligabue come colonna sonora.