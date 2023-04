Annuncia il suicidio sui social e si toglie la vita: morto lo chef Alessio Gilberti

Dramma a Roma, dove lo chef Alsessio Gilberti ha deciso di togliersi la vita all’età di 42 anni per una delusione amorosa. Il cuoco aveva avvisato tutti sui social e poi ha deciso di suicidarsi.

Morto lo chef Alessio Gilberti: aveva annunciato il suicidio su Facebook

Alessio Gilberti è morto a 42 anni e il suo corpo è stato ritrovato a Roma martedì scorso. “È tutto pronto. È ora di finirla. Senza di te non so stare e quindi non vale la pena. Ciao a tutti” – aveva scritto poco tempo prima su Facebook, facendo capire le sue intenzioni a tutti i suoi amici virtuali. A nulla sono valsi i commenti sotto il post delle persone che hanno provato a fargli cambiare idea: Alessio ha deciso di togliersi la vita.

Il commento del padre e il motivo del suicidio

Tra i commentisotto al post ce n’è uno in particolare che è stato scritto dal papà di Gilberti, Claudio, che chiedeva ad un amico del figlio “A me non risponde, tu sai di più?“. Risposta negativa: nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita di Alessio. Dietro alla sua morte, come si evince dal messggio lasciato da lui stesso su Facebook, ci sarebbe una probabile delusione amorosa.